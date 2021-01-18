مباشر في الدوري - المحلة (0) - (1) المقاصة.. جووول بيكلي يسجل الأول

الإثنين، 18 يناير 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

----

أخبار متعلقة
غزل المحلة ينشر كلمة من وزير قطاع الأعمال لجماهير الفريق شقيق موسيس لـ في الجول: لست من يلعب في المحلة.. أنا متواجد في نيجيريا منذ فترة العشري يخطف تعادلا ويمنع المحلة من فوز غائب على أسوان منذ 17 عاما

د.04 جووول الهدف الأول، شيميلس بيكلي يسجل الهدف الأول لمصر للمقاصة بعد هجمة منظمة وكرة عرضية من باولن فوافي يسكنها بيكلي في الشباك وحيدا دون رقابة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

في الدوري الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تياجو: أثق في عودة الغزارة التهديفية لـ ليفربول قريبا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بلباو بعد الفوز بالسوبر الإسباني: الإشادة يجب أن تذهب للاعبين 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0) - (0) طلائع الجيش.. تهديد أول 38 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: قاتلنا كثيرا للصعود لمراكز القمة.. وعلينا الكفاح أكثر للبقاء هناك 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المحلة (0) - (1) المقاصة.. جووول بيكلي يسجل الأول 54 دقيقة | الدوري المصري
الشيشيني: مصطفى محمد لا يمكن تعويضه وعاشور جوكر.. والمنافسة بين الأهلي والزمالك ستكون شرسة ساعة | الدوري المصري
بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تأجيل انطلاق كأس العالم للأندية وتغيير في ملاعب البطولة ساعة | أوروبا
بعد التعادل مع ليفربول في أنفيلد.. سولشاير: أشعر بخيبة أمل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك