مباشر في الدوري - المحلة (0) - (1) المقاصة.. جووول بيكلي يسجل الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين.

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د.04 جووول الهدف الأول، شيميلس بيكلي يسجل الهدف الأول لمصر للمقاصة بعد هجمة منظمة وكرة عرضية من باولن فوافي يسكنها بيكلي في الشباك وحيدا دون رقابة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.