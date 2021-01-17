مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (1)-(0) يوفنتوس.. جووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

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ق. 12 جوول أول لإنتر. عرضية من باريلا، يقابلها أرتورو فيدال برأسية في المرمى مسجلا الأول في فريقه القديم.

ق. 10 جووول لا. تسلل. هدف أول ليوفنتوس عن طريق رونالدو لكن الحكم يحتسب تسلل.

بداية المباراة