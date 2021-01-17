مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل لقاء الاتحاد وإنبي بسبب كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 - 19:01

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

الأهلي - الاتحاد السكندري

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في بطولة الدوري بسبب حالات كورونا في الفريق السكندري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "قررنا تأجيل مباراة الاتحاد وإنبي بسبب انتشارا لحالات كورونا داخل فريق الاتحاد السكندري".

وأضاف "أخطرنا الناديين الآن بالتأجيل في خطابات رسمية".

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وأتم "المباراة ستقام يوم 1 مارس المقبل بدلا من غد الإثنين".

الاتحاد السكندري أجرى مسحة طبية، أظهرت إصابة 11 لاعبا في صفوف الفريق بفيروس كورونا.

وكان يفترض أن يلتقي الاتحاد السكندري مع إنبي مساء غد الإثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري إنبي الاتحاد السكندري
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