مباشر في إنجلترا - ليفربول (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 17 يناير 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

شاكيري مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 انطلاقة قوية من محمد صلاح ويدخل منطقة الجزاء والكرة تصل إلى فيرمينو الذي يسدد في يد الحارس.

ق. 33 مخالفة ينفذها برونو فيرنانديش بجانب القائم بقليل.

ق. 21 تصويبة على الطائر من محمد صلاح لكن فوق المرمى بقليل.

ثلث ساعة مرت من اللقاء

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول مانشستر يونايتد
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