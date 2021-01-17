انتهت - البنك الأهلي (0)-(0) الأهلي
الأحد، 17 يناير 2021 - 16:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 86: ركنية من معلول ورأسية خطيرة من بواليا
ق 80: نزول السولية وخروج ديانج ونزول طاهر بدلا من كهربا
ق 67: تسديدة قوية من ديانج تمر جوار القائم
ق 65: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني
ق 62: الفيديو يلغي الهدف
ق 59: جووول أيمن أشرف والأول
ق 28: خروج وليد سليمان ونزول والتر بواليا
ق 24: تسديدة قوية من أفشة تمر جوار القائم
ق 23: رأسية خطيرة من بدر بانون تمر جوار القائم
ق 21: تسديدة قوية من وليد سليمان تمر أعلى العارضة
ق 15: ضغط أحمر قوي من الأهلي
ق 6: خطورة للأهلي وركلة ركنية والكرة تُلعب وتصل إلى وليد سليمان الذي سدد لكن الحارس أنقذ الكرة
انطلاق المباراة
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