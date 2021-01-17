سكاي: توتنام يرغب في استعارة إريكسن.. واللاعب يرغب بشدة في العودة إلى لندن

الأحد، 17 يناير 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر

يرغب نادي توتنام في الحصول على خدمات كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وأشار التقرير إلى أن اللاعب حريص للغاية على العودة مرة أخرى إلى فريقه اللندني السابق.

وجعل إنتر ميلان لاعبه الدولي الدنماركي متاحا في سوق الانتقالات، بعدما عانى للمشاركة تحت إمرة مدربه أنطونيو كونتي، منذ انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

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وشارك إريكسن صاحب الـ28 عاما في 39 مباراة مع إنتر منذ انضمامه للفريق بمبلغ 27 مليون يورو في يناير الماضي، ولعب النجم الدنماركي 13 مرة هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع خلالها.

وأبدى إنتر موافقته على إعارة لاعبه خلال فترة الانتقالات الحالية، ومن المتوقع أن تلك الإعارة قد ترفع قيمته المالية في السوق حال رغب الفريق في بيعه خلال السوق الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي بين الفريقين، إذ أن توتنام يخشى أن يبالغ إنتر في مطالبه المادية للإعارة، الأمر الذي دفع بعض الأندية الأخرى للعزوف عن الصفقة.

وألمحت الشبكة إلى أن كونتي تحدث بشكل خاص مع إريكسن وطالبه بإظهار الشخصية في هذا الموقف، وأنه يريده بأن يكون صانع ألعاب إنتر.

ولعب إريكسن لتوتنام منذ صيف 2013 حينما انضم قادما من أياكس بمبلغ 14.15 مليون يورو.

ويمتد عقد إريكسن مع إنتر حتى صيف 2024.

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