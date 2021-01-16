لتحقيق حلم الطفولة.. تقرير: فينالدوم يتجاهل ليفربول من أجل برشلونة

يبدو أن جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول حسم قراره بالانتقال لفريق برشلونة وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي مما يتيح له الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر إذا لم يجدد تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

ووفقا للتقرير فإن اللاعب الهولندي يرغب في اللعب لبرشلونة وتحقيق حلمه طفولته.

وبحسب ما نُشر في الصحيفة الإنجليزي فإن فينالدوم قرر اللعب لبرشلونة وأن النادي الإسباني سيكون وجهته المقبلة، مثلما فضل جاريث بيل الانتقال لريال مدريد بدلا من البقاء مع توتنام قبل سنوات.

وانضم فينالدوم لليفربول عام 2016 قادما من نيوكاسل.

وشارك فينالدوم في 211 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات وسجل 21 هدفا وصنع 16 هدفا.

وفاز فينالدوم بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع ليفربول.