لابورتا: ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة

السبت، 16 يناير 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

خوان لابورتا - ليونيل ميسي

يؤمن خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن ليونيل ميسي نجم الفريق يرغب في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفين لتجديد التعاقد حتى الآن.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي حاليا في قمة تركيزه لكي يجعلنا نلحق بأتليتكو مدريد في الدوري ونعبر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لا أعلم إذا كان سيشارك في مباراة الأحد (ضد أتلتيك بلباو) لكنه سيكون على دكة البدلاء وهذا مهم لأن ليو (ميسي) يحفز زملائه".

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، غدا الأحد.

واستمر "أراه سعيدا للغاية ويستمتع بما يقدمه".

وأتم "أعرف أنه يريد الاستمرار مع برشلونة وأعرف أنه سيقوم بتقديم كل ما لديه للبقاء طالما قدم له النادي عروضا مناسبة له".

ويعد لابورتا ضمن 3 مرشحين لانتخابات برشلونة، بالإضافة لـ فيكتور فونت وتوني فرييشا.

برشلونة
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