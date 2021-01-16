لقلة فرصه في المشاركة.. تقرير: نابولي مهتم بضم ظهير برشلونة

السبت، 16 يناير 2021 - 18:08

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - لاعب برشلونة

يهتم مسؤولو نادي نابولي بالحصول على خدمات جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النادي الإيطالي يرى إن فيربو سيكون تدعيما قوية للجبة اليسرى للفريق.

وأوضح التقرير أن نابولي يرغب في ضم فيربو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الإسماعيلي يريد أحمد عيد.. وجلسة حاسمة مع الزمالك بسبب كورونا.. كاب فيردي مٌهدد بالاستبعاد من مونديال اليد "ميكروفون" توتنام يكشف حديث مورينيو مع بيل بشأن العودة لريال مدريد مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من موسيماني وجلسة مطولة مع ناصر ماهر

ولا يعد فيربو ضمن خطط رونالد كومان مدرب برشلونة، يفضل المدرب الهولندي الاعتماد على خوردي ألبا في التشكيل الأساسي، وحال غيابه يعتمد على سيرجينيو ديست –الظهير الأيمن- في هذا المركز.

وشارك فيربو في 10 مباريات في كل المسابقات هذا الموسم وصنع هدفا.

وانتقل صاحب الـ24 عاما لبرشلونة قادما من ريال بيتس عام 2019.

برشلونة نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قنوات أون تايم والأهلي والزمالك: لن نلتفت لمن يحاول تعكير صفو الرياضة المصرية 18 دقيقة | الدوري المصري
قرعة كأس إفريقيا 2021 يوم 17 أغسطس 29 دقيقة | إفريقيا
كارباخال مستمر مع ريال مدريد حتى 2025 30 دقيقة | الدوري الإسباني
أولمبياد طوكيو 2020 - ريتشارلسون: علينا ارتكاب أقل قدر من الأخطاء أمام مصر ساعة | طوكيو 2020
عودة هيثم شعبان لقيادة سيراميكا كليوباترا بدلا من ضياء السيد ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - السباح يوسف رمضان يتأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة ساعة | طوكيو 2020
تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر.. ونتيجة لقاء البرازيل تحدد المواعيد الجديدة 2 ساعة | مصر
العريان: المنتخب الأولمبي هزم البرازيل وديا من قبل وجاهز للقاء السبت 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك