حوار - نادر شوقي يرد على اتهامه بمحاولة تدمير الزمالك.. وسبب الانفصال عن رمضان وفتحي

رد نادر شوقي وكيل اللاعبين على اتهامه بمحاولة تدمير الزمالك، في حين كشف أسباب انفاصله عن أحمد فتحي، ورمضان صبحي لاعبا بيراميدز الحاليين.

وقال نادر شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "جمهور الزمالك لديه يقين بأنني أهلاوي. العمل لا يوجد فيه انتماء، وأنا لا أرتبط بتعاقد مع الأهلي. لا توجد أي مشكلة بيني وبين نادي الزمالك، والدليل أنني سهلت احتراف عمرو زكي في وقت سابق".

وأضاف "أنا كنت وراء احتراف محمد شوقي، وأحمد فتحي، وجيلبيرتو، وفلافيو، ورمضان صبحي، وغيرهم من الأهلي، مقابل عمرو زكي فقط من الزمالك، فأيعقل اتهامي بأنني أريد تدمير الزمالك بسبب عرض احتراف لأحد لاعبيه؟".

نادر شوقي تحدث أيضا عن سبب انفصاله عن أحمد فتحي ورمضان صبحي، فقال عن ذلك "لم أنفصل عن أحمد فتحي ورمضان صبحي بسبب عدم رغبتهما في البقاء مع الأهلي، لكن لخلاف بيني وبينهما".

وأتبع "هل سأجبر أي لاعب على البقاء في الأهلي؟ رمضان صبحي احترف سابقا في ستوك سيتي بمساعدتي أنا، وعدلي القيعي كان يرفض مقابلتي بسبب أنني أحصل على اللاعبين الجيدين".

نادر أكلم "لم أنفصل عن رمضان صبحي إرضاء لـ الأهلي، لكن لأنني لا أحب تغيير الكلام ولم أضح به. العمل معه ومع أحمد فتحي كان شرف لي، والانفصال عنهما قرار لم أندم عليه أيضا".

وعن عرض نادي العين الإماراتي لـ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، قال نادر شوقي "يقولون بأن عرض نادي العين لـ زيزو (كوبري) لانتقاله إلى الأهلي. لست من الغباء لأشارك في أمر كهذا، هو مجرد عرض وأنا وسيط فيه لا أكثر، لا يهمني من يضمه الأهلي أو الزمالك".

واستمر "إذا كان مرتضى منصور متواجدا كان الأمر سيصبح أسهل، صحيح كانت توجد خلافات بيني وبين الإدارة لكن التعامل كان يحدث بشكل طبيعي".

وكيل اللاعبين استطرد "لدي تفويض رسمي من أحمد سيد زيزو. النادي الإماراتي خاطب الزمالك أكثر من مرة ولم يرد الزمالك، وبالتالي واحتراما منهم لنادي الزمالك لأنهم لا يريدون التحدث مع لاعب دون علم ناديه، وكلوني أنا للحديث باسمهم مع النادي".

وأخيرا، تحدث نادر شوقي عن سبب عدم وصول عروض للاعبي الأهلي، فقال "كل ما فعلته بأنني أحضرت عرض خليجي لـ زيزو. الأهلي سيلعب في كأس العالم للأندية، من سيريد الرحيل عن الفريق الآن؟ كما أن عقود لاعبي الأهلي ما زالت سارية كلها".

واسترسل "أحمد ياسر ريان وصله عرض تركي، لكن بعد الاجتماع بالنادي الأهلي، ارتأنيا بأن انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا معارا أفضل له حاليا للحصول على دقائق لعب أكثر لأن فرصه باتت أقل بعد التعاقد مع والتر بواليا".

نادر شوقي أتم "من قال بأنني لم أجلب عروض للاعبي الأهلي؟ جلبت عروض بالفعل لكن كل اللاعبين يريدون اللعب في كأس العالم للأندية. وطالما اللاعب يغلق الباب فلا مجال للتفاوض".