عضو الزمالك يحكي كواليس العرضين المرفوضين لاحتراف مصطفى محمد.. وما وصل لـ زيزو

كشف نادي الزمالك عن كواليس العرضين المرفوضين من قبل النادي لاحتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا E-mail إلى سانت إيتيان للاستفسار عن صحة الشخص الذي ظهر إعلاميا إن كان تابعا لهم أو لا، لأن إن صحت التصريحات فسنتخذ إجراءاتنا القانونية ضد هذا الشخص تبعا للقانون المصري والفرنسي".

وأضاف "جايمي باتشيكو رد على إمكانية رحيل مصطفى محمد كالتالي: أحتاج اللاعب فنيا، لكن لا أستطيع الوقوف أمام رغبته في الاحتراف".

وواصل "على ضوء ذلك قررنا بدء التفاوض مع سانت إيتيان. اليوم أغلقنا المفاوضات تماما وبشكل نهائي مع النادي الفرنسي".

عضو مجلس الزمالك تابع "تلقينا عرض آخر من جالاتا سراي لـ مصطفى محمد وعقدنا جلستين تفاوضتين معهم. الأولى عرضوا فيها استعارة اللاعب لموسم ونصف مقابل نصف مليون دولار، مع وعد ببيع اللاعب مقابل 3 مليون دولار، لكننا رفضنا العرض".

عبد الله أتبع "ثم كانت الجلسة الثانية يوم 9 يناير وعرضوا مليون دولار لاستعارة اللاعب، لكننا رفضنا أيضا وطلبنا 2 مليون دولار مقابل إعارة اللاعب، بالإضافة إلى 5 مليون لشراءه بشكل كامل. مع وضع بند يتيح لنا فسخ الإعارة مع نهاية الموسم".

إبراهيم عبد الله استمر "عرض جالاتا سراي انتهى ولم يعد قائما لأن وكيل مصطفى محمد أرسل خطابا للنادي بأن اللاعب لا يرغب في الانتقال لهم، لأنه كان متحمسا بشكل أكبر للعرض الفرنسي. بالتالي أغلقت تلك الصفحة. وبعد بيان اليوم أغلقنا باب التفاوض لبيع أي لاعب بالوقت الحالي".

وعن حقيقة وصول عروض إلى أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق، قال إبراهيم عبد الله "الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية من أي نادي بخصوص أحمد سيد زيزو".

وأتم "الخطاب الذي وصلنا من نادي العين كان يفيد بأن نادر شوقي موكل من قبل النادي للتفاوض، لكننا لم تصلنا كمجلس إدارة أي عروض رسمية من أي جهة بخصوص اللاعب، والأهم من ذلك إننا لم نعرض اللاعب للبيع أساسا ولم نطلب من أي وكيل تسويقه".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.