كشاف سانت إيتيان: رئيس النادي كان يقصد الوكلاء.. هناك سوء تفاهم مع الزمالك

أوضح جوليان كوردونيير رئيس الكشافين في سانت إيتيان، ما كان يقصده رئيس النادي بتصريحاته التي أغضبت مسؤولي الزمالك ودفعتهم لإيقاف المفاوضات.

وقال كوردونيير لـ FilGoal.com: "قرأت بيان الزمالك وأعتقد أن هناك سوء تفاهم بشأن ما قاله رئيسنا".

وأضاف: "رئيس سانت إيتيان كان يقصد الوكلاء الذين يرغبون في الدخول بالصفقة، وليس أكثر من ذلك".

وأوضح: "لا أظن أن سانت إيتيان سيصدر بيانات للرد على الزمالك".

وتابع: "رئيس سانت إيتيان منح الزمالك مهلة 48 ساعة للرد على العرض الذي أراه رائعا ويرضي الجميع".

وشدد: "ليس من عادتنا دفع قيمة صفقاتنا على دفعة واحدة، لذلك سندفع قيمة الصفقة على دفعتين".

وكشف: "أنا من رشحت مصطفى محمد لـ سانت إيتيان بعد مشاهدتهت في أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن طريق الفيديو".

وأتم: "بعدها درسنا ملفه الشخصي بدقة أكبر، كما ذهبنا إلى القاهرة لمشاهدته من الملعب".

ماذا حدث

الزمالك نشر بيانا رسميا أفاد فيه توقف المفاوضات تماما مع سانت إيتيان على خلفية تصريحات رئيسه يوم أمس.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه إلغاء المفاوضات حول بيع مصطفى محمد، ومطالبا النادي الفرنسي بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم اتمام الصفقة –في حالة توافرهم-.

نادي الزمالك كشف أيضا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التشهير ضد النادي في هذا الصدد.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:

تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي يتاريخ 14 يناير 2021، في قناة النهار وما تضمنته من إشارة إلى أن اشخاصا لم يسميهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن.. يؤكد نادي الزمالك ما يلي:-

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن اسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم اتمام الصفقة، ويطالب المسؤولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك إلتزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار..يعلن نادي الزمالك الغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.

رابعا: أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع،مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسؤولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورا وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الزمالك كان قد طلب 5 مليون دولار –وليس يورو كما هو معتاد أن تتعامل الفرق الأوروبية-، بجانب مليون ونصف المليون دولار كحوافز.

الزمالك كان يريد أيضا 15% نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد إلى أي فريق مستقبلا.

FilGoal.com علم أيضا بأن النادي الفرنسي يريدون تقليل نسبة إعادة البيع إلى 10% فقط، كما يوجد خلاف آخر حول طريقة السداد، إذ يرغب سانت إيتيان في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فيما يريد الزمالك المبلغ كاملا دفعة واحدة.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.