في الجول يكشف تفاصيل اجتماع فيفا مع الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

الخميس، 14 يناير 2021 - 20:03

كتب : أحمد الخولي

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عقدت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية والتابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، اجتماع عبر تقنية “Video Conference” استمر لمدة 5 ساعات مع مسؤولي الأهلي.

وشهد الاجتماع التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات حول سفر الفريق للدوحة للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل.

وتركز الاجتماع في مجمله على الإجراءت الاحترازية التي سيتم تنفيذها خلال البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا .

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وتم إبلاغ الأهلي والتأكيد عليه بشكل متكرر أنه لامجال نهائيا لمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تنص على دخول الفريق في فقاعة طبية منذ هبوط طائرته الخاصة في الدوحة، وحتى مغادرته.

فلا وجود لجولات حرة مطلقا، ولا تجول حتى داخل مقر الإقامة، إلا في المناطق المخصصة للفريق الذي سيتم عزله في فندق الإقامة.

وفي أثناء تدريباته ومبارياته، فلن يدخل أي شخص بخلاف أفراد البعثة تلك الفقاعة، ولن يخرج شخص منها.

وسيكون الوضع بالكامل تحت متابعة ورقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة المنظمة .

وتم الاتفاق على أن يكون أقصي عدد للبعثة هو 55 فرد، يتحمل الاتحاد الدولي تكاليف 35 فرد منها فقط، هم قائمة 23 لاعبا و12 إداري، بينما سيتحمل الأهلي تكلفة العشرين فردا المتبقين .

ولم يتحدد حتى الآن الموعد النهائي للسفر، لكن تم التأكيد أن الموعد النهائي لقائمة الـ 23 سيكون يوم 22 يناير الجاري.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 1 إلى 13 فبراير المقبل.

في الدوري الأهلي كأس العالم للأندية
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