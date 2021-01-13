مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (2) (1) جنوى.. جوووول رأسية تهز شباك بوفون
الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وجنوى في ثمن نهائي كأس إيطاليا 2020-2021.
وسبق أن تأهل ميلان وإنتر ونابولي حامل اللقب إلى ربع النهائي.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.
ولمشاهدة المباراة:
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ق 33: أرتور يسجل هدفا ثالثا ليوفنتوس يُلغى بداعي التسلل.
ق 30: تسديدة من فيديريكو بيرنارديسكي من داخل منطقة الست ياردات يتصدى لها الحارس مانعا الهدف الثالث.
ق 27: جوووول تقليص الفارق لـ جنوى سجله لياندر كريبوزا برأسية في شباك جانلويجي بوفون بعد عرضية من الجهة اليمنى.
ق 23: جووول ثان لـ يوفنتوس.. تمريرة طولية يمهدها كولوسفسكي لموراتا الذي ينفرد ويسدد بكل سهولة في المرمى.
ق 16: كولوسفسكي يواصل محاولاته الهجومية ويراوغ من مدافعي جنوى ويسدد لكنها تتحول لركنية.
ق 2: جوووول ديان كولوسفسكي يتسلم بينية ويمر من المدافع ويسدد في المرمى معلنا عن هدف أول مبكر.
بداية اللقاء