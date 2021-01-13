ليون يضم سليماني.. وانتقال ديمبيلي إلى أتليتكو مدريد

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - أولمبيك ليون

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي ضم الجزائري إسلام سليماني لمدة موسم ونصف، حتى صيف 2022.

موسي ديمبيلي

النادي : أتليتكو مدريد

إسلام سليماني

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون
ليستر سيتي

انضمام سليماني لتعويض رحيل الفرنسي موسى ديمبيلي إلى أتليتكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى صيف 2021.

وخاض سليماني 380 مباراة في مسيرته مع الأندية و69 مباراة دولية وفاز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وشارك الجزائري البالغ 32 عاما الموسم الماضي مع موناكو وحصد المركز الثاني لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي بعدما سجل 9 أهداف في 18 مباراة.

ولعب سليماني لأندية سبورتينج لشبونة البرتغالي وفينيربهاتشه التركي وليستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيان.

وشارك سليماني لمدة 19 دقيقة فقط مع ناديه ليستر سيتي في الموسم الجاري، يبحث لاعب محاربي الصحراء عن فريق يعيده للمشاركة في المستطيل الأخضر.

في المقابل أوضح نادي ليون تفاصيل تعاقد أتليتكو مدريد مع ديمبيلي، الذي سينتقل على سبيل الإعارة مقابل 1.5مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 33.5 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز مرتبطة بالأداء و10% من قيمة الانتقال المستقبلي.

انضمام الفرنسي الشاب يأتي لتعويض رحيل دييجو كوستا بعد فسخ تعاقده الشهر الماضي.

وانضم ديمبيلي إلى ليون من سيلتك الأسكتلندي مقابل 22 مليون يورو في صيف 2018 وسجل 45 هدفا في 108 مباراة بجميع المسابقات.

ليستر سيتي أولمبيك ليون إسلام سليماني موسى ديميبلي
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