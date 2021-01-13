مباشر – بعد قليل.. منتخب مصر يفتتح بطولة اليد أمام تشيلي

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 17:30

كتب : FilGoal

كرة يد - منتخب مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر من 13 لـ31 يناير.

تقام البطولة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ تم تقسيمهم على ثماني مجموعات.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق إنجازا تاريخيا بتجاوز المركز الرابع الذي حققه في عام 2001.

وكان آخر أفضل إنجاز لكرة اليد المصرية هو احتلال المركز الثامن في نسخة 2019.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة تشيلي في استاد القاهرة.

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6:25: منتخب مصر سيواجه تشيلي في تمام السابعة مساء.

6:14: نهاية حفل افتتاح البطولة.

6:10: دخول تامر حسني لتقديم أغنية البطولة الرسمية.

6:00: انطلاق مراسم افتتاح البطولة.

5:54: الرئيس عبد الفتاح السيسي: أرحب بكل الرياضيين في أرض مصر في أكبر تجمع رياضي وفي رسالة للعالم إننا نستطيع التعايش أمام جائحة كورونا ونستطيع أن نتجاوز تلك المحنة سويا ونصبح أكثر تفهما لقيمة الحياة ونقدر قيمة التعايش السلمي والآمن بين الشعوب، بسم الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بجمهورية مصر العربية.

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5:52: حسن مصطفى: لو البطولة أقيمت في أوروبا أو أمريكا لم تكن لتنجح بتلك الطريقة.

5:50: حسن مصطفى: شكرا لرئيس الجمهورية على متابعته لكافة تفاصيل تنظيم البطولة ومساعدتك على نجاحها

5:47: حسن مصطفى: اخترنا السيناريو الأصعب لتنظيم البطولة لتكون كالضوء في النفق المظلم في ظل الفيروس الذي يواجه العالم منذ بداية عام 2020.

5:45: حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: أشكر جميع المنتخبات على الموافقة على المشاركة في البطولة، ولم يكن قرارا سهلا لتنظيم تلك البطولة.

5:40: وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة لحضور مراسم الافتتاح.

مونديال اليد مصر
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