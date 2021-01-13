مباشر – افتتاح كأس العالم لكرة اليد.. وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر من 13 لـ31 يناير.

تقام البطولة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ تم تقسيمهم على ثماني مجموعات.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق إنجازا تاريخيا بتجاوز المركز الرابع الذي حققه في عام 2001.

وكان آخر أفضل إنجاز لكرة اليد المصرية هو احتلال المركز الثامن في نسخة 2019.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة تشيلي في استاد القاهرة.

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5:40: وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استاد القاهرة لحضور مراسم الافتتاح.