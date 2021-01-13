فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير

يرى فابينيو لاعب ليفربول أن محمد صلاح سعيد للغاية بتواجده في الفريق الإنجليزي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت بين صلاح وبين الانتقال لإسبانيا، سواء للعب لريال مدريد أو برشلونة.

وقال فابينيو لـESPN Brasil: "يُحاط اللاعبون الكبار دائما بالشائعات. صلاح يلعب لليفربول الذي يعد من أكبر فرق العالم".

وأضاف "أعتقد أنه من الطبيعي أن نري اسمه يرتبط بالفرق الأخرى، خصوصا من الدوريات المختلفة".

وواصل "على أي حال، هو سعيد للغاية بمستواه هذا الموسم. هو شخص متطلب ويريد دائما أن يكون الأفضل. يحاول مساعدة الفريق كثيرا ويعمل جاهدا من أجل ذلك".

واستمر "الوضع كما هو ولم يتغير. هو يستمر في تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي اعتاده الجميع".

وأكمل "في غرفة خلع الملابس تراه شخص يتحدث ويمزح مع الجميع".

وأتم "لا أرى أن هناك شيئا يؤثر عليه. لكن بشكل عام أنا لا أتابع الأخبار لذلك لست متأكدا من وجود أي شائعات، لكن كما قلت سيتم ربط أي لاعب مميز بالأندية الكبرى".

وسجل محمد صلاح 13 هدفا في الدوري الإنجليزي يتصدر بهم صدارة الهدافين في الموسم الحالي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول عام 2023.