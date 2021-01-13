رئيس أهلي جدة: الونش وبلعمري؟ سنعلن اختياراتنا للجماهير قريبا

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

رفض عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي الحديث عن لاعبين بعينهم يرغب فريقه في التعاقد معهم، وعند سؤاله عن إمكانية ضم محمود حمدي "الونش" أو جمال بلعمري لاعب ليون الفرنسي، قال إن فريقه سيعلن اختياره للجماهير فور انتهائه من فحص الملفات فنيا.

وصرح عبد الإله مؤمنة رئيس نادي الأهلي السعودي عبر قناة "الرياضية السعودية": "تركيزنا أن نظهر خلال الفترة المقبلة بمستوى يليق بجماهير النادي".

وواصل "نعمل على عدة ملفات في سوق الانتقالات الشتوية ونتمنى أن تكون الأمور في صالح الفريق".

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ليسأله المحاور قائلا: ماذا عن أخبار ضم الونش وجمال بلعمري؟

ويجيب مؤمنة: "هناك بعض الملفات في مجلس الإدارة، وحينما ننتهي سنعلن اختيارنا للجماهير، سنتعامل مع الجماهير".

وتابع "الأسماء مطروحة؟ لا يمكنني الحديث عن أسماء، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي ستحدث وتضيف للفريق".

وكان FilGoal.com قد علم أن نادي أهلي جدة السعودي قد أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك عرض من خلاله ضم محمود حمدي الونش على سبيل الإعارة بداية من يوم 14 يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 25 عاما، يقدم مستويات كبيرة مع الأبيض، خاصة في الموسم الماضي.

الونش انضم للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2016.

ومنذ ذلك الحين، لعب الونش 138 مباراة بالقميص الأبيض.

وحصد الونش مع الزمالك 6 ألقاب، يتصدرهم لقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ولدى الونش مباراتين دوليتين في رصيده مع الفراعنة.

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