استراحة في إنجلترا – بيرنلي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. إلغاء هدف ماجواير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيرنلي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب تيرف مور والمؤجلة من الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود مخالفة على ماجواير.

ق36: جووول ماجواير يسجل الهدف الأول ليونايتد برأسية بعد عرضية من لوك شو.

ق32: الحكم يعيد مشاهدة الإعادة ويعطي إنذارا للوك شاو ويلغي إنذار لاعب بيرنلي لوجود مخالفة على لاعب يونايتد أولا.

ق27: تقنية الفيديو تراجع إمكانية طرد برادي لاعب بيرنلي لعرقلته لكافاني ومنعه من هدف محقق.

انطلاق المباراة.