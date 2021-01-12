استراحة في إنجلترا – بيرنلي (0) - (0) مانشستر يونايتد.. إلغاء هدف ماجواير

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 22:05

كتب : FilGoal

بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيرنلي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب تيرف مور والمؤجلة من الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود مخالفة على ماجواير.

ق36: جووول ماجواير يسجل الهدف الأول ليونايتد برأسية بعد عرضية من لوك شو.

ق32: الحكم يعيد مشاهدة الإعادة ويعطي إنذارا للوك شاو ويلغي إنذار لاعب بيرنلي لوجود مخالفة على لاعب يونايتد أولا.

ق27: تقنية الفيديو تراجع إمكانية طرد برادي لاعب بيرنلي لعرقلته لكافاني ومنعه من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد بيرنلي
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