مباشر كأس إيطاليا - ميلان (0) (0) تورينو.. إلى شوطين إضافيين
الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وتورينو في دور الـ 16 من كأس إيطاليا 2020-2021.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــا.
وبإمكانكم متابعة المباراة مباشرة.
---
ق 92: تسديدة قوية من أندريا بيلوتي يتصدى لها تاتاروشانو حارس ميلان.
نهاية الشوط الثاني.. وإلى شوطين إضافيين.
ق 72: طرد جانلويجي دوناروما حارس ميلان من على مقاعد البدلاء بسبب اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح لياو.
ق 63: فرانك كيسي وثيو هيرنانديز يشاركان بدلا من دافيدي كالابريا وماتيو موساشيو.
ق 58: القائم الأيمن يمنع هدفا آخر لميلان بعد عرضية من الجهة اليسرى لكالابريا وترتطم بالقائم مرة أخرى.
ق 56: عرضية من رافائيل لياو إلى كالابريا الذي يسدد ويتصدى لها الحارس ومتابعة من براهيم دياز تصطدم بالقائم الأيمن.
ق 46: تغييران في ميلان: نزول هاوجي وتشالهان أوجلو وخروج كاستييخو وإبراهيموفيتش.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: محاولات من كلا الفريقين لكن دون خطورة حقيقة على المرميين.
ق 20: محاولات من ميلان واستحواذ لكن دون خطورة.
بداية اللقاء