مباشر في الدوري - الأهلي (4)-(1) الإنتاج.. جووول وليد سليمان والرابع

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهبلي والإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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ق 84: جووول باسم مرسي يسجل الأول للإنتاج

ق 82: نزول ربيعة ومحمد هاني بدلا من بدر بانون وحمدي فتحي

ق 77: جووول وليد سليمان يضيف الثالث

ق 70: نزول طاهر ومحمد شريف ووليد سليمان بدلا من أفشة وكهربا ووالتر بواليا

ق 69: جوووول الشحات والثاني

ق 65: الشبراوي يسدد ركلة حرة مباشرة والشناوي يتألق

ق 50: انفراد ضائع من بواليا

ق 47: جووول علي معلول والأول

ق 40: هجمة خطيرة للإنتاج وخطأ من الشناوي وبانون ينقذ المرمى للمرة الثانية

ق 36: علي معلول يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم في العارضة

ق 35: هجمة خطيرة للاهلي والكرة تصل إلى بواليا من تمريرة كهربا الذي سدد في المرمى لكن الحارس أحمد يحيى يتصدى للكرة

ق 14: هجمة خطيرة للإنتاج عن طريق الشبراوي وبدر بانون يبعد الكرة

ق 7: تسديدة بالقدم اليسرى من كهربا تمر جوار القائم

ق 4: انفراد ضائع من كهربا بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج

انطلاق المباراة

الأهلي الإنتاج الحربي الدوري المصري
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