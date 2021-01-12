مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(0) الإنتاج.. جووول معلول والأول
الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 19:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من الدوري المصري.
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ق 50: انفراد ضائع من بواليا
ق 47: جووول علي معلول والأول
ق 40: هجمة خطيرة للإنتاج وخطأ من الشناوي وبانون ينقذ المرمى للمرة الثانية
ق 36: علي معلول يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم في العارضة
ق 35: هجمة خطيرة للاهلي والكرة تصل إلى بواليا من تمريرة كهربا الذي سدد في المرمى لكن الحارس أحمد يحيى يتصدى للكرة
ق 14: هجمة خطيرة للإنتاج عن طريق الشبراوي وبدر بانون يبعد الكرة
ق 7: تسديدة بالقدم اليسرى من كهربا تمر جوار القائم
ق 4: انفراد ضائع من كهربا بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج
انطلاق المباراة