مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووول لذئاب الجبل

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.

--

ق 32: جووول.. تمريرة خاطئة من محمد حسن في منتصف الملعب يستغلها سيف الدين الجزيري الذي يتوغل ويمرر عرضية للويس إدوارد ليسجل الأول.

ق 13: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء لصالح سيراميكا.

ق 10: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا حصل عليها أحمد ياسر ريان.

بداية اللقاء

في الدوري سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام عرفات يوضح لـ في الجول سبب لقطته المثيرة للجدل ضد بيراميدز: ليست منشطات 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووول لذئاب الجبل 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب فولام: تغيير مواعيد المباريات فضيحة.. هل كان هذا ليحدث مع فريق ينافس على اللقب؟ 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – المصري (0) - (0) الزمالك.. كازادي يهدر فرصة التقدم 45 دقيقة | الدوري المصري
رائعة فادي فريد تخطف نقطة للبنك الأهلي من سموحة 56 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك يدعم مدافع كارديف سيتي بعد إصابته بالسرطان ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - عنتر على مقاعد البدلاء ورفعت وكاسينجو وعمر كمال يقودون الهجوم ساعة | الدوري المصري
مورينيو يرد على أوزيل بقوة: من قال له إن توتنام مهتم بضمه؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك