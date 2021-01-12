مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووول لذئاب الجبل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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ق 32: جووول.. تمريرة خاطئة من محمد حسن في منتصف الملعب يستغلها سيف الدين الجزيري الذي يتوغل ويمرر عرضية للويس إدوارد ليسجل الأول.

ق 13: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء لصالح سيراميكا.

ق 10: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا حصل عليها أحمد ياسر ريان.

بداية اللقاء