مباشر في الدوري - المقاولون العرب (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووول لذئاب الجبل
الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 17:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.
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ق 32: جووول.. تمريرة خاطئة من محمد حسن في منتصف الملعب يستغلها سيف الدين الجزيري الذي يتوغل ويمرر عرضية للويس إدوارد ليسجل الأول.
ق 13: تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء لصالح سيراميكا.
ق 10: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا حصل عليها أحمد ياسر ريان.
بداية اللقاء