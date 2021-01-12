مباشر في الدوري – المصري (0) - (0) الزمالك.. كازادي يهدر فرصة التقدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري والزمالك في الجولة السابعة من الدوري والتي تقام على ملعب برج العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق32: التهديد الأول من الزمالك بعد تسديدة من زيزو بيسراه مرت بجوار مرمى المصري.

ق31: كازادي يهدر فرصة تقدم المصري بعدما مرت تسديدته أعلى مرمى الزمالك.

ق12: التهديد الأول في المباراة بتسديدة قوية من عمر كمال مرت أعلى مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة.