مباشر في الدوري – المصري (0) - (0) الزمالك.. كازادي يهدر فرصة التقدم

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 16:52

كتب : FilGoal

حسن علي وأوباما وإيزي إيميكا في مباراة الزمالك والمصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري والزمالك في الجولة السابعة من الدوري والتي تقام على ملعب برج العرب.

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ق32: التهديد الأول من الزمالك بعد تسديدة من زيزو بيسراه مرت بجوار مرمى المصري.

ق31: كازادي يهدر فرصة تقدم المصري بعدما مرت تسديدته أعلى مرمى الزمالك.

ق12: التهديد الأول في المباراة بتسديدة قوية من عمر كمال مرت أعلى مرمى الزمالك.

انطلاق المباراة.

الزمالك المصري في الدوري
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