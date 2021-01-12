مباشر في الدوري – المصري (0) - (0) الزمالك.. كازادي يهدر فرصة التقدم
الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 16:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري والزمالك في الجولة السابعة من الدوري والتي تقام على ملعب برج العرب.
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ق32: التهديد الأول من الزمالك بعد تسديدة من زيزو بيسراه مرت بجوار مرمى المصري.
ق31: كازادي يهدر فرصة تقدم المصري بعدما مرت تسديدته أعلى مرمى الزمالك.
ق12: التهديد الأول في المباراة بتسديدة قوية من عمر كمال مرت أعلى مرمى الزمالك.
انطلاق المباراة.