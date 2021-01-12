مباشر في الدوري - سموحة (1) - (0) البنك الأهلي.. جووول حسام حسن من ركلة جزاء

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

سموحة

يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما 6 نقاط ولكن سموحة لديه مباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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د.44 جووول حسام حسن يسجل من نقطة الجزاء، رغم أن محمد كوفي مدافع البنك الأهلي منح تعليمات لزميله الحارس الزنفلي لكنها لم تكن كافية.

د.44 ركلة جزاء لنادي سموحة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو

د.23 توقف اللعب لدقيقتين لعلاج الهاني سليمان

د.21 تمريرة بينية خطيرة للغاية من وسط الملعب للطرف الأيسر، تصل إلى موسى دياوارا مهاجم البنك الأهلي الذي انطلق وانفرد بالهاني سليمان لكنه بالغ في الاحتفاظ بالكرة إلى أن اصطدم بالحارس.

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة
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