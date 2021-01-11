مباشر البطولة العربية - الرجاء (2)-(0) الإسماعيلي.. مالونجو والثاني

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:25

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

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ق 67: بين مالونجو يضيف الثاني من ضربة رأسية

ق 61: هدف أول للرجاء من ركلة جزاء عن طريق محسن متولي

ق 58: ركلة جزاء على محمد بيومي مدافع الإسماعيلي بعد عرقلة سفيان رحيمي

ق 56: انطلاقة من مدبولي وتمريرة إلى فخر الدين بن يوسف لم يستطع اللحاق بها

ق 53: رأسية خطيرة من سفيان رحيمي بعد عرضية من محسن متولي

ق 50: هجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق مدبولي

ق 20: سيطرة من الرجاء ومحاولات على مرمى الإسماعيلي

ق 3: الرجاء يهدد مرمى الإسماعيلي بتسديدة من سفيان رحيمي

انطلاق المباراة

البطولة العربية الإسماعيلي الرجاء المغربي
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