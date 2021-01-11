مباشر البطولة العربية - الرجاء (2)-(0) الإسماعيلي.. مالونجو والثاني
الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.
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ق 67: بين مالونجو يضيف الثاني من ضربة رأسية
ق 61: هدف أول للرجاء من ركلة جزاء عن طريق محسن متولي
ق 58: ركلة جزاء على محمد بيومي مدافع الإسماعيلي بعد عرقلة سفيان رحيمي
ق 56: انطلاقة من مدبولي وتمريرة إلى فخر الدين بن يوسف لم يستطع اللحاق بها
ق 53: رأسية خطيرة من سفيان رحيمي بعد عرضية من محسن متولي
ق 50: هجمة خطيرة للإسماعيلي عن طريق مدبولي
ق 20: سيطرة من الرجاء ومحاولات على مرمى الإسماعيلي
ق 3: الرجاء يهدد مرمى الإسماعيلي بتسديدة من سفيان رحيمي
انطلاق المباراة
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