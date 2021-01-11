نجوم الزمالك يستقبلون ناشئ النادي بعد لقطة تكريم والدته الراحلة

حرص طارق حامد لاعب الزمالك على استقبال محمد محسن ناشئ القلعة البيضاء الذي رسم صورة والدته الراحلة على قميصه لتكريمها في إحدى مباريات دوري البراعم.

وكان الطفل محمد محسن صرح أنه يتمنى أن يكون مثل طارق حامد في المستقبل ويتمنى رؤيته والتقاط الصور التذكارية معه. (اقرأ القصة الكاملة من هنا)

ما جعل طارق حامد يستقبل اللاعب الناشئ ويلتقط معه بعض الصور التذكارية، بجانب نجوم الفريق الأول في الزمالك.

كما التقط معه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك الصور التذكارية، بالإضافة إلى عدد كبير من لاعبي الفريق الأول مثل مصطفى محمد ومحمد عبد الشافي ويوسف أوباما ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش".

والتقط معه أيضا أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بعض الصور التذكارية، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني عبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي.