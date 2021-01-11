مباشر في الدوري – بيراميدز (1) - (1) وادي دجلة.. جوووول حسام عرفات

الإثنين، 11 يناير 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز ووادي دجلة التي تقام اليوم الإثنين في ملعب الدفاع الجوي المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري.

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ق69: جوووول التعادل لدجلة عن طريق رأسية من حسام عرفات.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ق20: جووول رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

بيراميدز وادي دجلة في الدوري
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