في الجول يكشف مواعيد مباريات الأهلي حتى مارس.. محموعات إفريقيا وكأس العالم للأندية

9 مباريات على الأقل سيخوضها الأهلي خلال الفترة من 17 يناير الجاري حتى 10 مارس المقبل.

FilGoal.com حصل على نسخة من مواعيد مباريات الأهلي المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها من قبل اتحاد الكرة خلال ساعات قليلة.

الأهلي يلاقي الإنتاج الحربي مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

بعد هذه المباراة، لم يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات باقي جولات الدوري حتى الآن بشكل رسمي، لكننا سننشرها لكم في السطور التالية.

الأهلي سيواجه بيراميدز في الجولة العاشرة على ملعب الدفاع الجوي يوم 26 يناير الجاري.

وسيدأ الأهلي مباريات الإفريقية في دور المجموعات باستضافة المريخ السوداني يوم 12 فبراير، فيما سيخرج لمواجهة سيمبا في تنزانيا يوم 23 فبراير.

الأهلي سيلعب أيضا في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 13 فبراير. الأهلي سيخوض مباراتين على الأقل في البطولة، ويزيد العدد إذا تحقق الفوز في المباراة الأولى للفريق المصري.

وتأتي مواعيد وملاعب مباريات الأهلي خلال تلك الفترة كالتالي:

-البنك الأهلي والأهلي 17 يناير – استاد حرس الحدود - الجولة الثامنة

الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير – استاد الأهلي WE السلام - الجولة التاسعة

-بيراميدز والأهلي 26 يناير – استاد الدفاع الجوي - الجولة العاشرة

-فترة كأس العالم للأندية من 1 إلى 13 فبراير

مباراتا الأهلي سيكونا يومي 4 فبراير و7 أو فبراير، على أن يتحدد طرفيهما لاحقا.

-الأهلي والمريخ 12 فبراير – استاد الأهلي WE السلام – الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا (سيتم تأجيله بسبب المشاركة بكأس العالم للأندية)

-الأهلي وسموحة 16 فبراير – استاد الأهلي WE السلام - مؤجلة من الجولة الـ11

-سيمبا والأهلي 23 فبراير – استاد الشهدات – الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

-الأهلي وطلائع الجيش 28 فبراير – استاد الأهلي WE السلام - الجولة الـ14

-الإسماعيلي والأهلي يوم 10 مارس – استاد الجيش ببرج العرب - مؤجلة من الجولة الـ12

تلك المواعيد سيتم تعديلها في حالات محددة. طلبات أمنية، أو تفشي وباء كورونا في أحد الفرق، أو أية تعديلات على الأجندة الإفريقية للبطولات، أو ظروف المنتخب الوطني.

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