مونديال اليد - ستة مصريين يشاركون في بطولة العالم بعيدا عن المنتخب

ثلاثة أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم مصر 2021 وعيون المصريين تترقب وتنتظر ظهور الفراعنة في المونديال الأول بمشاركة 32 منتخبا والثاني على الأراضي المصرية بعد نسخة 1999.

تستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها السابعة والعشرين في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

لم يتم الاعلان الرسمي عن القائمة النهائية للفراعنة حتى الآن وسيتم تأخير القائمة خوفا من حدوث أي اصابة مفاجئة قبل انطلاق البطولة بعد غد الأربعاء.

ويستعرض لكم FilGoal.com قائمة اللاعبين المصريين المشاركين في بطولة العالم بخلاف منتخبنا الوطني:

6 مصريين يشاركون في البطولة بخلاف قميص منتخب مصر، 5 سيمثلون منتخب قطر بطل آسيا ولاعب سيمثل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

نبدأ ببطل آسيا المنتخب القطري صاحب أفضل انجاز عربي وغير أوروبي بوصوله لنهائي مونديال 2015، قطر تضم لاعبين من أصول مختلفة على رأسهم الخماسي المصري:

- حسن عواض، مدافع وواحد من أبرز العائلات في كرة اليد المصرية عائلة عواض، من مواليد 1982، سبق له وأن شارك بقميص منتخب مصر في بطولة العالم 2009.

حسن كان أحد أبرز أسباب فوز العنابي بفضية العالم 2015 كونه يمتلك خبرة كبيرة على المستوى الدفاعي. عواض ضمن القائمة النهائية للمدرب الأسباني فاليرو ريفيرا التي ستشارك في بطولة العالم مصر 2021.

- محمود زكي الشهير بزينكو، صانع ألعاب، من مواليد 1986، سبق له وأن شارك بقميص منتخب مصر في بطولات العالم للشباب وللناشئين ومثل المنتخب الأول في أولمبياد بكين 2008.

زكي كان ضمن الفريق الذي حقق الإنجاز الأهم عربيا بالوصول لنهائي العالم 2015.

وسبق له اللعب للأهلي موسم 2017/2018 وفاز معه بالدوري المصري.

- مصطفى أمير هيبة، صانع ألعاب مواليد 1996، من أبناء الإسكندرية لعب لمنتخب قطر للشباب في بطولة العالم للشباب 2017 في الجزائر.

هيبة سبق له تمثيل منتخب قطر الذي شارك في بطولة العالم 2019 الأخيرة في ألمانيا والدنمارك، ويلعب في نادي الوكرة القطري حاليا.

- عمر خالد حجة، ظهير أيمن مواليد 1996، من أبناء نادي الترسانة وحصل على العديد من البطولات مع الفريق في مرحلة الناشئين.

سبق له تمثيل منتخب قطر في بطولة العالم للشباب 2017 في الجزائر وبطولة العالم مصر 2021 ستكون الأولى له في مرحلة الرجال.

- أحمد مجدى، حارس مرمى مواليد 1996، من أبناء الترسانة شارك عمر خالد في مرحلة الناشئين مع الشواكيش حتى الوصول لبطولة العالم للشباب مع قطر في 2017 في الجزائر.

مجدي كان ضمن القائمة المبدئية لمنتخب قطر التي شاركت في بطولة العالم للرجال 2017 في فرنسا.

منتخب قطر سيفتقد لاعب مصري سادس وهو صانع الألعاب عبدالرحمن طارق لاعب نادي الدحيل والذي سيغيب عن البطولة بسبب الاصابة.

العنابي يلعب ضمن المجموعة الثالثة مع كرواتيا، اليابان وأنجولا وستجمع صالة برج العرب بالإسكندرية مباريات المجموعة.

- سادس لاعبينا المصريين المشاركين في البطولة هو آدم الزغبي لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

آدم مواليد 1986، شارك مع منتخب مصر للشباب والناشئين وسبق له تمثيل منتخب مصر في بطولة أفريقيا 2006 وكان قريب من تمثيل منتخب مصر في بطولة العالم 2007.

بطولة العالم 2021 ستكون الأولى لآدم في بطولات الرجال.

الزغبي سبق له اللعب للنادي الأهلي والفوز بالدوري المصري وبطولة أفريقيا وذلك في أوائل العقد الماضي.

آدم لعب للجزيرة وللشمس وحاليا يلعب بنادي المعادي الذي يلعب بدوري المحترفين الدرجة الأولى من دوريات كرة اليد في مصر.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلعب ضمن المجموعة الخامسة مع فرنسا، النرويج والنمسا وستجمع صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر مباريات المجموعة.