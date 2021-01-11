ذا أثليتك: أرسنال يرغب في إعارة حارسه بعد أشهر قليلة من ضمه

الإثنين، 11 يناير 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

رونارسون

يرغب نادي أرسنال في إعارة حارسه رونار أليكس رونارسون، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير. وذلك حسب تقرير شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن أرسنال وجد أن الحارس صاحب الـ25 بحاجة لاكتساب خبرة المشاركة مع فريق أول.

وانضم رونارسون في الصيف الماضي إلى أرسنال قادما من ديجون الفرنسي بمبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
أرتيتا: علينا مساعدة بيبي لكي ينجح مع أرسنال تيليجراف: نابولي يرغب في ضم تيرني من أرسنال لاعب أرسنال: هدفنا الفوز بكأس الاتحاد.. وأرتيتا أخبرنا بأننا سنسجل

وجاء انضمام رونارسون إلى أرسنال لتعويض إيميليانو مارتينيز إلى أستون فيلا.

وتسعى بعض الأندية في الدرجة الثانية في إنجلترا وأوروبا في الحصول على خدمات رونارسون على سبيل الإعارة.

وشارك رونارسون خلال الموسم الجاري مع أرسنال في مباراة واحدة بكل المسابقات، ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة وخسر الفريق اللندني بنتيجة 4-1.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجاهد للاعبي الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا: نثق فيكم رغم صعوبة المجموعة.. ولم ندخر جهدا من أجلكم 45 دقيقة | طوكيو 2020
طاقم حكام أردني لمباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد ساعة | طوكيو 2020
توتو ميركاتو: يوفنتوس يحدد سعر بيع ديميرال لـ إيفرتون ساعة | ميركاتو
الأولمبية تكشف تفاصيل حالة كورونا في طوكيو: خبير هولندي لمنتخب الجودو.. وعزل لاعبين احتياطيا ساعة | طوكيو 2020
تقارير: يوفنتوس يدخل السباق مع أتليتكو مدريد وباريس من أجل هندرسون 2 ساعة | ميركاتو
طوكيو 2020 - هزيمة تاريخية في المشاركة الأولى لسيدات زامبيا في كرة القدم 2 ساعة | طوكيو 2020
توك سبورت: أرسنال يجهز عرضا لضم رامسدال 3 ساعة | ميركاتو
تاريخ اليد في الأولمبياد – بداية على العشب الأخضر ومشاركات مصرية 3 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك