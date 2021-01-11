ذا أثليتك: أرسنال يرغب في إعارة حارسه بعد أشهر قليلة من ضمه

يرغب نادي أرسنال في إعارة حارسه رونار أليكس رونارسون، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير. وذلك حسب تقرير شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن أرسنال وجد أن الحارس صاحب الـ25 بحاجة لاكتساب خبرة المشاركة مع فريق أول.

وانضم رونارسون في الصيف الماضي إلى أرسنال قادما من ديجون الفرنسي بمبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وجاء انضمام رونارسون إلى أرسنال لتعويض إيميليانو مارتينيز إلى أستون فيلا.

وتسعى بعض الأندية في الدرجة الثانية في إنجلترا وأوروبا في الحصول على خدمات رونارسون على سبيل الإعارة.

وشارك رونارسون خلال الموسم الجاري مع أرسنال في مباراة واحدة بكل المسابقات، ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة وخسر الفريق اللندني بنتيجة 4-1.