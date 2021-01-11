لامبارد: إعارة توموري هي القرار الأفضل لتشيلسي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 11:35

كتب : محرر في الجول

فيكايو توموري - تشيلسي

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن إعارة فيكايو توموري هي القرار الأفضل لمدافعه ولفريقه.

وتحدث لامبارد عن توموري عقب مباراة تشيلسي وموركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها الزُرق برباعية دون رد وشهدت مشاركة المدافع الإنجليزي لمدة 10 دقائق فقط.

وقال لامبارد في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "هناك احتمالية لإعاراته لأحد الفرق للمشاركة في عدد مباريات أكبر، سيكون هذا القرار السليم له وللنادي".

وأضاف "جزء من خططي كان عدم الدفع به أساسيا. أعطيته بعض الدقائق لأني كنت حريص على ذلك. أردت أن أقوم بالقرار الصحيح لذلك لم يبدأ المباراة".

وأكمل "سلوكه كان رائعا في التدريبات رغم أنه لا يشارك كثيرا مؤخرا".

وأتم "مشاركته أمر صعب لامتلاك 5 مدافعين في قائمة الفريق".

وشارك توموري لمدة 234 دقيقة فقط في الموسم الحالي، منهم 44 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي ليكون إجمالي مشاركته 4 مباريات فقط.

ويعد توموري من خريجي أكاديمية تشيلسي، وسبق وأن تمت إعارته لفرق هال سيتي، برايتون وديربي كاونتي، حين كان لامبارد مدربا للأخير.

وعاد توموري لتشيلسي موسم 2019-2020.

تشيلسي
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