لتدعيم الهجوم.. تقرير: وست هام مهتم بخدمات ماريانو

يهتم نادي وست هام بالحصول على خدمات ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

النادي اللندني يرغب في تدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الشتوية، ويجد في ماريانو الحل المناسب.

وبحسب الصحيفة فإن ماريانو لم يكن الخيار الأول للمدرب ديفيد مويس، بل كان يفكر في ضم لوكا يوفيتش من ريال مدريد.

لكن لأن قيمة انتقال ماريانو ستكون أقل، فقد يكلف وست هام 20 مليون جنيه استرليني، ونهاية عقده في عام 2023، أصبح صاحب الـ27 عاما هو المفضل للنادي الإنجليزي.

ويلعب ماريانو مع ريال مدريد منذ عام 2012 حين مثّل فريق دون 19 عاما.

وانتقل ماريانو لليون عام 2017 قبل أن يعود لريال مدريد في عام 2018.

ولعب ماريانو 47 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد سجل خلالها 11 هدفا.