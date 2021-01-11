بيرلو: كان من المهم الثبات أمام ساسولو وإلا الفوز على ميلان لن يعني شيئا

يرى أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أن ثبات الفريق على مستواه أمام ساسولو كان مهما وإلا فإن تحقيق الانتصار على ميلان لا يعني شيئا.

ونجح يوفنتوس في التغلب على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعطي إحساسا بالثبات بتحقيق الفوز لأن الانتصار على ميلان لم يكن ليعني شيئا".

وأضاف "كنا بطيئين بعض الشيء ولكننا أصبحنا أقل تنظيما وأكثر تصميما وهو ما ظهر لتحقيق الفوز".

وعن هدف ساسولو أوضح "كان لاعبو الوسط سلبيين للغاية والمدافعين لم يكونا في وضع مناسب ضد المهاجم، ارتكبنا أخطاء في الوسط والدفاع".

يوفنتوس يزور سان سيرو من جديد الجولة المقبلة لمواجهة إنتر صاحب المركز الثاني.

وعن تلك المواجهة قال بيرلو: "هذه الألعاب رائعة للجميع وتزيد من مستويات التوتر والتركيز ولكن اعتاد الأبطال على هذا النوع من المباريات الكبيرة".

وشدد "نحن يوفنتوس لذلك علينا الفوز في كل مباراة ويجب أن نواجه كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام فريق نابولي.

وأتم بيرلو تصريحاته "الفوز على تورينو كان نقطة تحول لأنه أثبت أنه إذا لم نلعب كل مباراة بالتركيز والإصرار المناسبين فسوف نعاني".