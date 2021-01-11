بيرلو: كان من المهم الثبات أمام ساسولو وإلا الفوز على ميلان لن يعني شيئا

الإثنين، 11 يناير 2021 - 10:35

كتب : FilGoal

بيرلو

يرى أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس أن ثبات الفريق على مستواه أمام ساسولو كان مهما وإلا فإن تحقيق الانتصار على ميلان لا يعني شيئا.

ونجح يوفنتوس في التغلب على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعطي إحساسا بالثبات بتحقيق الفوز لأن الانتصار على ميلان لم يكن ليعني شيئا".

أخبار متعلقة
الهداف التاريخي لكرة القدم.. يوفنتوس يتخطى ساسولو في ليلة معانقة رونالدو المجد يوفنتوس يشعل الدوري الإيطالي بثلاثية توقف قطار ميلان تشكيل قمة إيطاليا - كالابريا في وسط ميلان.. ورونالدو يقود يوفنتوس قبل مواجهة يوفنتوس.. ميلان يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

وأضاف "كنا بطيئين بعض الشيء ولكننا أصبحنا أقل تنظيما وأكثر تصميما وهو ما ظهر لتحقيق الفوز".

وعن هدف ساسولو أوضح "كان لاعبو الوسط سلبيين للغاية والمدافعين لم يكونا في وضع مناسب ضد المهاجم، ارتكبنا أخطاء في الوسط والدفاع".

يوفنتوس يزور سان سيرو من جديد الجولة المقبلة لمواجهة إنتر صاحب المركز الثاني.

وعن تلك المواجهة قال بيرلو: "هذه الألعاب رائعة للجميع وتزيد من مستويات التوتر والتركيز ولكن اعتاد الأبطال على هذا النوع من المباريات الكبيرة".

وشدد "نحن يوفنتوس لذلك علينا الفوز في كل مباراة ويجب أن نواجه كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام فريق نابولي.

وأتم بيرلو تصريحاته "الفوز على تورينو كان نقطة تحول لأنه أثبت أنه إذا لم نلعب كل مباراة بالتركيز والإصرار المناسبين فسوف نعاني".

الدوري الإيطالي يوفنتوس بيرلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري وكليوباترا يتعادلان في إثارة صنعتها الأخطاء 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: هذا سر نجاحنا.. وعلينا تجنب صداع وست هام 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باهر المحمدي يرد أنباء على انتقاله لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
قبل إلغاؤه بسبب إصابته بالنزيف.. مؤتمر كومان: مدرب برشلونة يشعر بالضغط دائما ساعة | الدوري الإسباني
وفاة حارس البرتغال لكرة اليد بعد تعرضه لأزمة قلبية ساعة | رياضات أخرى
انتهت في الدوري - المصري (2)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة بالتعادل 2 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل حازم.. وعبد الحليم يطالب بالفوز على دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
بعد إصابة 5 أشخاص بـ كورونا.. سلبية مسحة جميع لاعبي إنتر 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك