خبر في الجول – علاء عبد العال الأقرب لخلافة الشيشيني في أسوان

اقترب علاء عبد العال من العودة للتدريب في الدوري المصري مجددا من بوابة أسوان.

أسوان وجّه الشكر إلى مديره الفني سامي الشيشيني اليوم الأحد بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي.

وعلم FilGoal.com أن علاء عبد العال أتم اتفاقه بالفعل لخلاقة الشيشيني في تدريب أسوان، بانتظار الإعلان الرسمي خلال ساعات.

وكان عبد العال قد رحل في نهاية العام الماضي عن تدريب بتروجت الذي ينافس في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وسبق لـ عبد العال قيادة الداخلية وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

وتولى الشيشيني تدريب أسوان بداية من الموسم الجاري.

صاحب الـ48 عاما قاد الفريق في 6 مباريات. فاز بأول مباراتين، ثم خسر 4 مباريات متتالية.

ويحتل أسوان المركز الـ14 في الدوري برصيد 6 نقاط.