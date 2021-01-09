مباشر في إسبانيا - أوساسونا (0) (0) ريال مدريد.. الشوط الثاني

السبت، 09 يناير 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

أوساسونا - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في ملعب السادار بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 مودريتش يهدد بثلاث عرضيات متتالية من الجهة اليسرى لكن الحارس والدفاع يبعدونها

ق30 أوير يهدد مرمى ريال مدريد برأسية لكن كورتوا يتصدى بنجاح

ق.9 تشتيتة بعيدة المدى من فاران كادت أن تباغت سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا الذي أمسكها في اللحظة الأخيرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد أوساسونا في إسبانيا الدوري الإسباني
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