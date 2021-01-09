مدحت عبد الهادي: الزمالك بمن حضر.. لدينا أفضل لاعبي مصر

السبت، 09 يناير 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أن الفريق يؤدي بنفس المستوى حتى لو اختلف تشكيله، مشيرا إلى أن الفارس الأبيض يمتلك أفضل العناصر في مصر.

وقال عبد الهادي عبر قناتي أون تايم سبورتس والزمالك بعد فوز فريقه على طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر اليوم السبت:"هناك إصرار من اللاعبين بعدم التفريط في أي نقطة بعد التعادل مع بيراميدز. بدأنا نريح بعض اللاعبين في الشوط الثاني، نقوم بالتدوير بسبب ضغط المباريات. القادم أفضل، ما يهمنا إرضاء جمهور النادي".

وأضاف "أي لاعب في الزمالك يؤدي ما عليه لو هناك التزام ونظام، لدينا أفضل لاعبي مصر".

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وتشارك الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي بعد إسقاطه لطلائع الجيش في الجولة السادسة من البطولة.

ورفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة بعد فوز برأس يوسف إبراهيم "أوباما"، صاحب الهدف الأول، وقذيفتي المتألق إمام عاشور.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري يوم الثلاثاء.

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