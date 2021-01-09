التشكيل - حازم وطارق وشيكابالا يقودون الزمالك أمام طلائع الجيش

السبت، 09 يناير 2021 - 18:26

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة طلائع الجيش اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الفارس الأبيض عودة طارق حامد وحازم إمام، بينما يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أشرف بنشرقي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

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حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام

وسط الملعب: شيكابالا - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أوناجم وإسلام جابر وأشرف بنشرقي وأسامة فيصل وحسين فيصل

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط بينما طلائع الجيش في المركز الأخير ورصيده نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري
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