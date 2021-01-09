مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) الجونة.. بداية الشوط الثاني

السبت، 09 يناير 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والجونة في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

ق 39: نور السيد يسدد في الحائط البشري وتخرج الكرة لركنية.

ق 38: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة المحلة لصالح الجونة، بعدما أمسك الحارس بكرة عائدة من أقدام زميله.

ق 33: تسديدة من عبده يحيى تمر بجوار القائم الأيمن لحارس الجونة.

ق 17: رأسية من خالد رسلان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

غزل المحلة الجونة في الدوري الدوري المصري
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