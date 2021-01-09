مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) الجونة.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والجونة في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

...........

بداية الشوط الثاني

ق 39: نور السيد يسدد في الحائط البشري وتخرج الكرة لركنية.

ق 38: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة المحلة لصالح الجونة، بعدما أمسك الحارس بكرة عائدة من أقدام زميله.

ق 33: تسديدة من عبده يحيى تمر بجوار القائم الأيمن لحارس الجونة.

ق 17: رأسية من خالد رسلان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة