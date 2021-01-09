مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) الجونة.. بداية الشوط الثاني
السبت، 09 يناير 2021 - 16:43
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
ق 39: نور السيد يسدد في الحائط البشري وتخرج الكرة لركنية.
ق 38: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة المحلة لصالح الجونة، بعدما أمسك الحارس بكرة عائدة من أقدام زميله.
ق 33: تسديدة من عبده يحيى تمر بجوار القائم الأيمن لحارس الجونة.
ق 17: رأسية من خالد رسلان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة