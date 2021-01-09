مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) الجونة.. الأخميمي يهدر هدفا محققا

السبت، 09 يناير 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والجونة في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

...........

أخبار متعلقة
بضربة قاتلة من زميل.. المقاصة يهزم صمود عمر رضوان +93 وينتصر على أسوان البطولة العربية - مسحة طبية للإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء مران الأهلي - جلسة بين موسيماني واللاعبين لتصحيح الأخطاء.. وانتظام محمد هاني نقل مباراة أسوان والغزل إلى استاد المحلة

ق 88: عرضية من عبده يحيى إلى خالد الأخميمي الذي يسدد دون رقابة أعلى العارضة مهدرا هدف الفوز.

ق 71: خطأ من دفاع الجونة يستغله خالد رسلان ويراوغ إسلام طارق ويسدد لكن محمود الجزار يشتت من على خط المرمى.

ق 68: بينية من أحمد حمدي إلى جوزيف نجويم ويسدد الأخير برعونة في الشباك الخارجية.

ق 65: خالد رسلان ينفرد بإسلام طارق ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها حارس الجونة مانعا الهدف الأول.

ق 57: تسديدة من إسلام عبد النعيم تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

ق 39: نور السيد يسدد في الحائط البشري وتخرج الكرة لركنية.

ق 38: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة المحلة لصالح الجونة، بعدما أمسك الحارس بكرة عائدة من أقدام زميله.

ق 33: تسديدة من عبده يحيى تمر بجوار القائم الأيمن لحارس الجونة.

ق 17: رأسية من خالد رسلان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

غزل المحلة الجونة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – بوسيكتس يخوض مباراته رقم 600 أمام غرناطة 33 ثاتيه | الدوري الإسباني
تشكيل أرسنال – النني يعود أساسيا أمام نيوكاسل 11 دقيقة | المحترفون
جروس ينهي الكابوس.. شالكه يفوز بعد 30 مباراة دون انتصارات 20 دقيقة | الدوري الألماني
التشكيل - حازم وطارق وشيكابالا يقودون الزمالك أمام طلائع الجيش 25 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون العرب لـ في الجول: الزمالك لم يطلب الجزيري 32 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سانت باولي: مرموش رائع للغاية.. تمنيت لو سجل هدفا ثانيا ساعة | المحترفون
دايلي ميل: تشيلسي ينضم للصراع على أوباميكانو ساعة | ميركاتو
طبيب الإسماعيلى يحدد مصير إصابات الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك