العجيزي لـ في الجول: فرح عامر أوفى بوعده معي.. ورغبة سامي حسمت وجودي مع سموحة

كشف هاني العجيزي عن كواليس انضمامه للجهاز الفني لنادي سموحة رفقة أحمد سامي المدير الفني.

نادي سموحة أعلن انضمام هاني العجيزي للجهاز الفني للفريق خلفا لرحيل أحمد حمودي وخميس جعفر.

وقال العجيزي في تصريحات لـFilGoal.com: "إداري الفريق تحدث معي يوم الخميس بشكل ودي وأبلغني إنني سأتواجد بالجهاز المعاون لـ أحمد سامي بعد رحيل أحمد حمودي وخميس جعفر".

وأضاف "كنت مرتبط مع فريق سموحة 2005 اليوم أمس الجمعة أمام الاتحاد السكندري بدوري القطاعات، وطلبت من سامي أن اخوض المباراة لكي لا أترك الفريق، وبالفعل تواجدت اليوم مع فريق 2005 وتعادلنا".

العجيزي أتبع "صباح الجمعة تحدثت مع أحمد سامي وتحدث معي عن بعض الأمور التي سنسير عليها للفترة المقبلة، واليوم سأتواجد في مران الفريق الأول".

مدرب سموحة الجديد أكمل "خطوة هامة للغاية، وحلم لأي لاعب التدريب في الدوري الممتاز، وخاصة عندما أعمل مع فريق كبير مثل سموحة، سبق وارتديت قميصه لـ6 سنوات وبالتأكيد هذا الأمر سيساعدني كثيرا لأنني أحفظ المكان".

صاحب الـ35 عاما واصل "فرج عامر سبق ووعدني بالتواجد مع الفريق الأول، وقال لي في وقت سابق بأن أصبر، وإن الفرصة ستأتي لي، وبالفعل أوفى بوعده معي، وسعادتي زادت لأن وجودي في الفريق كان بطلب من أحمد سامي بالاسم، وهذا أمر جيد".

المدرب الجديد استمر "أنا الآن 35 عاما واعتزلت حديثا، وكنت أقود فريق 2005، وهذا أول عمل لي كمدرب مع فريق كبير في الدوري الممتاز، وبالفعل لعبت مع أكثر من لاعب متواجد حاليا بسموحة مثل أحمد حمص وحسام حسن ومحمود عزت، ولعبت مع الهاني سليمان أيضا في الاتحاد السكندري، وهذا أمر إيجابي للغاية لأننا قريبين من بعض وسيكون هناك لغة حوار جيدة معهم".

وأتم "سبق ولعبت مع أكثر من لاعب ثم دربني بعد ذلك، مثل عماد النحاس في الأهلي ودربني في الرجاء، وكذلك أسامة حسني، ودربني في سموحة مع محمد يوسف".

كان اتحاد الكرة قد أجل مباراة سموحة مع الإنتاج الحربي في الجولة الحالية بسبب انتشار إصابات كورونا داخل الفريق.