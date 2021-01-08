منافس الزمالك - مدرب تينجيث لـ في الجول: القرعة صعبة لكنها فرصة لإظهار ما لدينا

الجمعة، 08 يناير 2021 - 23:12

كتب : محمد عبد العظيم

فريق تينجيث السنغالي

يرى يوسوفا دابو مدرب فريق تينجيث السنغالي بأن قرعة فريقه الصعبة ستكون فرصة لإظهار قدراتهم.

تينجيث وقع في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، رفقة الزمالك، ومولودية الجزائر والترجي الرياضي.

وقال يوسوفا دابوا في تصريحات لـFilGoal.com: "القرعة صعبة ولكن هذا طبيعي في مثل هذا الدور من البطولة بالنسبة لنا".

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وأضاف "هي فرصة لإظهار كل ما لدينا. تركيزنا سيكون في كل مباراة على حده ولا نريد استباق الأحداث"

مدرب الفريق السنغالي أتبع "جميع المنافسين في المجموعة أقوياء ولديهم تاريخ كبير".

وأتم "لذلك علينا الاستعداد مبكرا للمباريات، ودراسة نقاط كل فريق وأمامنا وقت جيد لهذا".

كان فريق تينجيث قد تأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تخطي فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح.

في إفريقيا الزمالك تينجيث دوري أبطال إفريقيا
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