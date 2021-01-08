إقلاع طائرة ريال مدريد بعد 3 ساعات ونصف في أجواء مناخية شرسة

أقلعت طائرة بعثة ريال مدريد من مطار باراخاس في العاصمة الإسبانية مدريد، في طريقها نحو مدينة بامبلونا لمواجهة أوساسونا.

وظلت بعثة ريال مدريد في انتظار الإقلاع داخل الطائرة لمدة 3 ساعات ونصف، وفي المحاولة الأخيرة للإقلاع تم الأمر بنجاح، وسط عاصفة ثلجية شرسة.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن الطائرة الوحيدة التي سُمح لها بالإقلاع من مطار باراخاس كانت الخاصة بـ ريال مدريد، فيما تم إلغاء كل الرحلات الجوية الأخرى بسبب العاصفة الثلجية.

🚨😳 ÚLTIMA HORA | ¡El @RealMadrid DESPEGARÁ en unos minutos para enfrentarse mañana al @CAOsasuna! 💭 El comandante acaba de informarle a los jugadores y al cuerpo técnico que el vuelo SE VA A REALIZAR ⛔️ Recordemos que TODOS los vuelos están suspendidos 🗣️ @javiherraez pic.twitter.com/klz8fRZMqb — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 8, 2021

ماذا حدث

ضربت عاصفة ثلجية شرسة أراضي المملكة الإسبانية، ووضعت الجولة الحالية من مباريات كرة القدم على المحك.

البداية مع حامل اللقب ريال مدريد الذي استقل لاعبوه الطائرة من مطار باراخاس مساء الجمعة، لكنها لم تقلع إلا بعد أكثر من 3 ساعات بسبب عدم وضوح الرؤية الناتج عن العاصفة الثلجية.

ويلعب ريال مدريد أمام أوساسونا في ملعب السادار بمدينة بامبلونا في إقليم نافاري شمال إسبانيا، مساء السبت.

💥 Informa @melchorcope ❌ Se cierran las pistas de despegue en Barajas con el @RealMadrid en tierra ❄️ Las máquinas quitahielos se utilizarán solo para las pistas de aterrizaje ⏰ No hay previsión de salida, aunque calculan al menos dos horaspic.twitter.com/eW4ZnSPxAC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2021

وكانت المباراة مهددة بالإلغاء بسبب تغطية الثلوج لأرضية ملعب السادار، لكن رابطة الليجا أصرت على خوض المباراة في موعدها المحدد.

وانخفضت درجات الحرارة في أنحاء إسبانيا بشكل غير معتاد على الدولة الأوروبية المعروفة بالدفء النسبي بالمقارنة مع جيرانها.

في الوقت نفسه، تعيش بعثة أتليتك بلباو أزمة أكبر، إذ تحرّكت طائرتها من إقليم الباسك نحو العاصمة بالفعل لمواجهة أتليتكو مدريد غدا السبت، لكنها لم تهبط!

عقب الوصول إلى سماء مطار باراخاس، عجز الطيار عن الهبوط بسبب تغطية الثلوج لممر الطائرات بالكامل وانعدام الرؤية، ليضطر إلى العودة مجددا إلى الباسك.

💥 Informa @JoseAngel_Pena ✈️ El avión del @AthleticClub da la vuelta y no aterrizará en Madrid ❌ Las pistas de aterrizaje en Barajas están cerradas 🆚 Mañana se enfrentan al @Atleti en el Wanda a las 16:15hpic.twitter.com/eW4ZnSPxAC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2021

ومباريات الدرجة الثانية بدورها تشهد أزمة أخرى، متعلقة بحلول رايو فايكانو ضيفا على ميرانديس في إقليم كاستيا وليون.

بعثة رايو استقلت الحافلة اليوم لتتوجه إلى إقليم كاستيا وليون القريب نسبيا من العاصمة مدريد، لكنها علقت في وسط الحافلة ولم تستطع مواصلة المسير.

📷⚡El primer equipo viaja rumbo a Miranda de Ebro. pic.twitter.com/JTazm1axJK — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

الطريف أن لاعبي رايو هبطوا من الحافلة وبدأوا في مساعدة السيارات الخاصة العالقة في الطريق تحت تأثير الثلوج.

🎥 Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado 🌨️🌨️🌨️ Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

وبعيدا عن كرة القدم، فقد نشر حساب الاتحاد الإسباني لكرة اليد مقطعا للاعبي منتخب لاروخا أثناء مغادرة التدريبات تحت الثلوج، قبل أيام من سفرهم إلى مصر للمشاركة في مونديال 2021.