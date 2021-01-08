مباشر في إنجلترا - أستون فيلا (0) - (1) ليفربول.. الحارس الشاب يتألق أمام تسديدة صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أستون فيلا ضد ليفربول ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.35 تسديدة من محمد صلاح والحارس الشاب يتألق مرة أخرى.

د.26 خطأ من فابينيو يمنح لوي باري الكرة الذي ينطلق في مرتدة لكنه يسقط ليحصل جايك واكر على الكرة ويرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع ليفربول قبل أن تصل إلى رأس بوجاردي.

د.22 أكوس أونودي حارس مرمى أستون فيلا الشاب، يتألق أمام فرصتين في غاية الخطورة لليفربول، الكرة تصل إلى فابينيو داخل منطقة الجزاء وهو غير مراقب ويسدد بطريقة رائعة لكن الحارس تألق وأبعدها، لتعود مرة أخرى إلى ماني والحارس تألق وأبعدها مجددا.

د.10 تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى جورجينو فينالدوم لكن الأخير يضعها أعلى المرمى من أمام منطقة الست ياردة

د.07 جيمس ملينر يعود إلى الملعب بعد علاجه.

د.06 إصابة جيمس ميلنر

د.04 جووول الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني بعد تمريرة من كورتيس جونز

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل