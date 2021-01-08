انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) - (4) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أستون فيلا ضد ليفربول ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.65 جووول الهدف الرااابع محمد صلاح يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من شاكيري.

د.63 جووول الهدف الثالث لليفربول عن طريق ساديو ماني بعد عرضية متقنة للغاية من شيردان شاكيري.

د.60 جووول الهدف الثاني لليفربول، انطلاق من صلاح وتمريرة داخل منطقة الجزاء إلى مينامينو الذي يرسل الكرة بدوره إلى فينالدوم على حافة منطقة الجزاء والذي يسكنها الشباك.

د.54 الحكم يلغي الهدف لاحتساب خطأ على صلاح بعد تدخله على أونودي حارس فيلا الشاب لتسجيل الهدف.

د.54 جووول انطلاقة من تياجو وتمريرة إلى نيكو ويليامز على الطرف الأيسر لمنطقة جزاء أستون فيلا، وعرضية إلى صلاح الذي يحاول تسجيلها بالكعب ولم ينجح لتعود له الكرة ويسجلها من بين يدي حارس فيلا.

تبديل مبكر للحمر، مشاركة تياجو ألكانتارا بدلا من جوردان هيندرسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.47 مجددا حارس أستون فيلا الشاب يتألق ويبعد تسديدة خطيرة من كورتيس جونز.

د.40 جووول مفاجئ! تمريرة بينية جميلة للغاية بعد دقيقة من الاستحواذ لفريق أستون فيلا، من كالوم روي تصل إلى لوي باري الذي انطلق في ظهر دفاع ليفربول منفردا ويسجل هدفا جميلا.

د.35 تسديدة من محمد صلاح والحارس الشاب يتألق مرة أخرى.

د.26 خطأ من فابينيو يمنح لوي باري الكرة الذي ينطلق في مرتدة لكنه يسقط ليحصل جايك واكر على الكرة ويرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع ليفربول قبل أن تصل إلى رأس بوجاردي.

د.22 أكوس أونودي حارس مرمى أستون فيلا الشاب، يتألق أمام فرصتين في غاية الخطورة لليفربول، الكرة تصل إلى فابينيو داخل منطقة الجزاء وهو غير مراقب ويسدد بطريقة رائعة لكن الحارس تألق وأبعدها، لتعود مرة أخرى إلى ماني والحارس تألق وأبعدها مجددا.

د.10 تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى جورجينو فينالدوم لكن الأخير يضعها أعلى المرمى من أمام منطقة الست ياردة

د.07 جيمس ملينر يعود إلى الملعب بعد علاجه.

د.06 إصابة جيمس ميلنر

د.04 جووول الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني بعد تمريرة من كورتيس جونز

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل