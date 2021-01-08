مؤتمر كومان: أتليتكو يمتلك مهاجمين حاسمين.. وميسي يغضب عندما لا يفوز

حث رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، لاعبيه على إغلاق صفحة الانتصارات السابقة والتركيز على المواجهة المقبلة.

برشلونة يحل ضيفا على غرناطة غدا السبت في ملعب نويفو لوس كارمينيس، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنخوض مباراة جديدة، لا يمكننا الاعتماد على نتيجة المباراة السابقة في ملعب آخر. ستكون مواجهة معقّدة لو لم نكن في مستوانا، علينا التحلي بالتواضع والظهور بشكل جيد، يجب أن نثبت شخصيتنا في أرض الملعب".

برشلونة فاز على ويسكا وأتليتك بلباو في آخر مواجهتين خارج ملعبه، والمباراة الثانية شهدت عرضا هجوميا قويا من برشلونة توّجه رفاق ميسي بتسجيل 3 أهداف، فهل كان انتصار سان ماميس هو أفضل مباريات برشلونة هذا الموسم؟

كومان أجاب: "خضنا عدة مباريات بحدة وجودة كبيرتين على أرض الملعب وبتركيز هائل أيضا، مثلما حدث مثلا أمام يوفنتوس خارج ملعب. في أغلب المباريات سيطرنا وخلقنا الفرص، من الصعب تقديم مباراة كاملة، ودائما هناك مساحة للتحسن".

وأضاف: "خضنا مباراتين قويتين خارج ملعبنا، تلك كانت إشارة للآخرين أننا لا نزال نستطيع المنافسة، بل رسلالنا لأنفسنا قبل أي أحد. صحيح يمكن أن نخسر مزيدا من النقاط، لكننا لا نمتلك تلك الرفاهية، نتعرض لضغط هائل لمعرفتنا أنه ليس هناك مساحة للتفريط في نقاط".

ولا يفكر كومان في كأس السوبر الإسباني الأسبوع المقبل: "من الأفضل لنا التفكير في كل مباراة بشكل منفصل، لا يسعنا التفكير في كأس السوبر الإسباني وتنتظرنا مباراة أخرى غدا، موقفنا يجبرنا على إعطاء أقصى ما لدينا للفوز على غرناطة".

وسُئل كومان عما كان لاعبه بيدري يستحق الانضمام لمنتخب إسبانيا في يورو 2020: "هذا ليس قراري، يمكننا الحديث عن الكثير من الأمور الإيجابية التي قدّمها حتى الآن، لم يتوقع أحد أنه سيلعب كل تلك المباريات، لكنه يستحق ذلك. رغم صغر سنه، فإنه يبدو وكأنه قضى الكثير من السنوات في هذا النادي بالفعل. في الوقت نفسه، كل الشبان يعانون من تذبذب في المستوى. فيما يخص بيدري، لا أشك أنه سيواصل التطور، عليه إثبات نفسه مع مرور الوقت، ولا يجب علينا التسرع بشأنه".

وأوقعت قُرعة كأس ملك إسبانيا برشلونة في مواجهة جاره كورنيا، وكومان أبدى سعادته بالمنافس لسبب جغرافي: "لا يفاجئني ما حدث لـ أتليتكو مدريد، هذا يحدث في كل البلدان لأن هذا النوع من المباريات يكون معقدا. كورنيا استحق الفوز، ولم نكن في يومنا قد تكون مباراة معقدة أمامهم، علينا أن نتنبه، ستكون مباراة جميلة، ومن الجيد أننا لن نضطر إلى السفر. لكن عشب الملعب سيكون صناعيا. على أي حال، لدينا عدة مباريات قبل تلك المواجهة تحتاج إلى أقصى قدر من اهتمامنا".

ويغيب أمام غرناطة الفرنسي كليمنت لونجليه للإيقاف، فهل يشارك صامويل أومتيتي البعيد منذ فترة؟ كومان أوضح: "أومتيتي كان بعيدا لبعض الوقت عن الملاعب، أعطيناه بعض الدقائق. في غياب لونجليه، يمكن أن يلعب أومتيتي ومينجيزا، سنقرر بعد التدريب الأخير".

ووجّه كومان رسالة مبطّنة إلى ريكي بويج دون الإشارة إليه: "اللاعبون الذين لا أعتمد عليهم يعرفون موقفهم بالفعل، وأنا أطلعت رامون بلانيس (المدير التقني) لأنها وظيفته. دون ذكر أسماء، هناك بعض اللاعبين الشبان من الأفضل لهم الخروج والبحث عن مزيد من الدقائق، لا يمكنهم قضاء عامل كامل دون لعب".

وأشاد بلاعبه عثمان ديمبيلي: "أهم شيء فيما يخص ديمبيلي حاليا هو حالته البدنية، لأنه عانى من إصابات كثيرة خلال 4 سنوات. ندرك أنه يمتلك مستوى مميزا، لكن عليه أن يكون جاهزا بدنيا. نأمل أن يواصل هكذا، هو صعيد. ديمبيلي يعجبني لأنه يمتلك خصائص مختلفة عن جريزمان وترينكاو أو حتى ميسي، ويجيد اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى".

وشدد على مسألة الصفقات: "من المهم أن نبرم تعاقدات شتوية من أجل هذا الموسم، نحتاج إلى مزيد من المنافسة وتدعيمات في عدة مراكز. لكني أتفهم وضع النادي، لو لم يكن ذلك متاحا، فهو كذلك، سننتظر العام المقبل".

وأظهر امتنانه لمستوى ليو ميسي صاحب الهدفين في شباك بلباو: "ميسي يغضب عندما يخسر، مثلي تماما. لكنه يعطي دائما أقصى ما عنده من أجل الفريق، ساعدنا كثيرا في المباراة الأخيرة، لكن ليس من العادي أن يسجل ويتسبب في 3 أهداف بمباراة واحدة، لأنه يواجه منافسين وحراس مرمى".

وسُئل كومان عن نقاط ضعف أتليتكو مدريد: "دائما أركز على منافسيني المقبلين وليس التاليين. أتليتكو قوي للغاية ويستقبل أهدافا قليلة ولديه مهاجمين يربحون له المباريات. من جانبنا نحن لا نستطيع فقدان مزيد من النقاط، لكننا لن نخسر اللقب إلا لو ابتعدنا عن الصدارة بـ 4 نقاط قبل جولة واحدة على النهاية".

وأوضح رؤيته في تحركات فرينكي دي يونج الهجومية: "لدينا لاعبين يمتلكون جودة كبيرة، تحدثنا مع فرينكي عن تمركزه الذي نحتاجه، نحتاج إلى لاعبين يقتحمون منطقة جزاء المنافس. بيدري أيضا لعب في مراكز مختلفة بمزيد من الحرية. هؤلاء اللاعبون، حالهم حال ميسي وجريزمان، يحتاجون إلى مزيد من الحرية في التحركات. ونحن نحتاج إلى لاعبي وسط يسجلون من 8 إلى 10 أهداف في الموسم".

كما واصل دعمه لـ أنطوان جريزمان: "أتحدث كثيرا مع جريزمان، هو يحتاج إلى تسجيل الأهداف حتى يستعيد الثقة في نفسه".

وأتم مفضلا ألا يتم تأجيل انتخابات مجلس الإدارة: "الأفضل هو انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع التحدث معه. لكن لو لم يحدث ذلك فليس هناك ما نفعله".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر صاحب المباراتين الأقل.