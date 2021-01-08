قائمة ريال مدريد – عودة راموس.. وغياب كارباخال أمام أوساسونا

الجمعة، 08 يناير 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا مساء السبت في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة القائد سيرخيو راموس الذي غاب عن المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو بسبب آلام في المعدة.

فيما يغيب داني كارباخال للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء، كما يتواصل ابتعاد رودريجو جويس المصاب.

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وذكرت عدة تقارير إسبانية أنه رغم تواجد اسم لوكا يوفيتش في القائمة التي أصدرها النادي، فإنه لن يسافر مع الفريق بسبب حمل بدني زائد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر صاحب المباراتين الأقل.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون – مارتن أوديجارد

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

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