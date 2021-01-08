مباشر في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0)-(1) الأهلي.. محمد شريف يهدر انفراد تام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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ق. 85 محمد شريف يهدر انفراد تام بعد بينية أفشة، لكن عامر عامر يتألق ويتصدى لها.

ق. 82 تبديل أول لسيراميكا بدخول وينفول كوابينا بدلا من محمود نبيل.

ق. 79 جووول أووول. بينية من أفشة مرت من الجميع ووصلت إلى كهربا الذي أسكنها الشباك مسجلا الأول.

ق. 76 محمد شريف يشارك بدلا من والتر بواليا.

ق. 75 معلول ينفرد ويرسل عرضية ينقذها الدفاع قبل متابعة بواليا.

ق. 71 شادي حسين يمر مرة والثانية ويسدد لكن ضعيفة في يد الشناوي.

ق. 66 عرضية من معلول ورأسية رائعة من بواليا فوق المرمى بقليل.

ق. 65 سيراميكا يرد بعرضية رائعة من أحمد محسن، ورأسية من شادي حسين ضعيفة فوق المرمى.

ق. 62 ماذا أهدرت يا معلول. تمريرة من كهربا يحولها الشحات بلمسة إلى معلول الذي ينفرد تماااما ويسدد فوق المرمى.

ق. 55 الركنية تنفذ وتصل إلى حسين الشحات الذي يسدد كرة R2 بجانب القائم بقليل جدا.

ق. 54 طولية إلى كهربا الذي يراوغ الحارس ويسدد لكن عامر عامر يعود ويتصدى لها بشكل رائع.

ق. 49 اختراق رائع من محمد توني وتمريرة إلى أحمد محسن الذي سدد فوق المرمى.

ق. 46 محمد إبراهيم يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب أي شيء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني بدخول كهربا وأفشة بدلا من أحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة قوية من ديانج بجانب القائم.

ق. 41 مرتدة لسيراميكا وكاد شادي حسين يصل للكرة لكن الشناوي أخرجها بقبضدة يده.

ق. 34 طولية إلى بواليا ويمرر إلى أليو ديانج الذي يسدد لكن عامر عامر يتصدى على مرتين.

ق. 31 تصويبة من محمد توني لكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

ق. 29 تبادل رائع للكرة بين الشحات ومعلول، ومعلول يرسل عرضية إلى بواليا لكن بونسو يعود ويقطع قبل والتر في اللحظة الأخيرة.

ق. 20 عرضية من الجهة اليسرى انتهت بتصويبة من بدر بانون يتصدى لها عامر عامر بثبات.

ق. 15 فرصة أولى للأهلي بعد بينية رائعة إلى طاهر محمد الذي سدد لكن تدخل الدفاع وحولها إلى ركنية.

ق. 4 انطلاقة من بونسو وعرضية يمهدها شادي حسين إلى شريف دابو الذي يسدد لكن فوق المرمى.

بداية المباراة