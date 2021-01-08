استراحة في الدوري – سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة قوية من ديانج بجانب القائم.

ق. 41 مرتدة لسيراميكا وكاد شادي حسين يصل للكرة لكن الشناوي أخرجها بقبضدة يده.

ق. 34 طولية إلى بواليا ويمرر إلى أليو ديانج الذي يسدد لكن عامر عامر يتصدى على مرتين.

ق. 31 تصويبة من محمد توني لكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

ق. 29 تبادل رائع للكرة بين الشحات ومعلول، ومعلول يرسل عرضية إلى بواليا لكن بونسو يعود ويقطع قبل والتر في اللحظة الأخيرة.

ق. 20 عرضية من الجهة اليسرى انتهت بتصويبة من بدر بانون يتصدى لها عامر عامر بثبات.

ق. 15 فرصة أولى للأهلي بعد بينية رائعة إلى طاهر محمد الذي سدد لكن تدخل الدفاع وحولها إلى ركنية.

ق. 4 انطلاقة من بونسو وعرضية يمهدها شادي حسين إلى شريف دابو الذي يسدد لكن فوق المرمى.

بداية المباراة